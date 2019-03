Ottimi risultati aziendali, l'imprenditore premia i propri dipendenti con una vacanza a Ibiza

«Le grandi imprese non sono mai costruite da una persona sola, ma sono il frutto del lavoro di una squadra di persone eccezionali». Proprio per questo motivo un imprenditore italiano ha deciso di portare in vacanza premio i propri dipendenti. Lui è Massimo Squillace, Ceo della Entire Digital Publishing, una start up che si occupa di sviluppo di intelligenza artificiale applicata ai nuovi media.

I risultati aziendali sono stupefacenti: crescita del +300% in due anni. Tutto ciò è stato possibile grazie al team di giovani tra i 25 e 35 anni che lavorano nell’impresa e che verranno premiati con una vacanza a Ibiza per 3 giorni a luglio.

Di cosa si occupa la vostra azienda?

«Da quando c’è stata la rivoluzione del web, il mondo dell’informazione online è sostanzialmente fermo, nel senso che c’è qualcuno che scrive gli articoli e vengono messi online. Noi abbiamo l’ambizione di rivoluzionare questo mondo sviluppando un algoritmo che vada a fare da content discovery, cioè scandagliando la rete e scoprendo le tendenze, e dall’altro lato fa quello che fanno prodotti come Spotify e Netflix: dopo che hai letto una news noi ti consigliamo degli articoli simili e in linea con i tuoi gusti».

Il team è composto da persone molto giovani

«Sì, io sono il più vecchio. I ragazzi hanno fatto un percorso quasi tutti dall’inizio, per alcuni di loro è la prima esperienza. Ora siamo 15 persone».

Come ti è venuta questa idea?

«Tutto è nato abbastanza per scherzo. Si diceva: se riusciamo a raggiungere questi obiettivi vi porto ad Ibiza. I risultati sono arrivati e quindi ci andremo. Ogni venerdì finiamo prima e facciamo aperitivo tutti assieme. Il viaggio ad Ibiza è semplicemente un proseguo di quello che già facciamo. Non è un benefit».

Come l’hanno presa i dipendenti?

«Bene, i ragazzi sono molto felici, non vedono l’ora di partire. Alcuni di loro non sono mai stati a Ibiza. Poi Ibiza ha una duplice faccia: non è solo discoteche, ma è un’isola meravigliosa come la Sardegna. C’è questa doppia visione della vita che è molto interessante e molto rilassante. Dovrà essere un momento molto rilassante e pacificante, non obbligato».

Foto: Shutterstock | Ibiza

Sullo stesso tema