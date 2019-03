Un'altra mazzata sul Campidoglio, Frongia indagato per corruzione

L'Assessore allo Sport del comune di Roma, Daniele Frongia, è indagato per corruzione nell'ambito di un filone dell'inchiesta sullo stadio della Roma per il quale lo scorso 13 giugno vennero arrestate nove persone tra cui l'imprenditore Luca Parnasi (proprietario della società Eurnova) che stava realizzando il progetto dello stadio, cinque suoi collaboratori e l'ex presidente di Acea Luca Lanzalone. Frongia è stato anche vicesindaco del Comune, ma si era dimesso da questo incarico a fine 2016 dopo le richieste dei vertici M5S a seguito dell'arresto per corruzione del capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra.



«Confido nell'archiviazione» spiega l'assessore allo Sport in una nota. «Con il rispetto dovuto alla magistratura inquirente, avendo la certezza di non aver mai compiuto alcun reato e appurato che non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia, confido nell'imminente archiviazione del procedimento risalente al 2017». Dagli interrogatori di Luca Parnasi sarebbe emerso il tentativo dell'imprenditore di entrare in contatto con l'assessore Frongia per provare a parlare di possibili assunzioni nella società Ampersand. Un'accusa respinta dall'esponente 5 Stelle che ha sempre dichiarato di «avere incontrato Parnasi un paio di volte come faccio con tanti imprenditori».



Un'altra tegola giudiziaria colpisce dunque il Campidoglio, il giorno dopo l'arresto del presidente dell'assemblea Marcello De Vito espulso rapidamente dal Movimento 5 Stelle con un provvedimento arrivato direttamente da Luigi Di Maio, senza aspettare il responso del collegio dei probiviri (l'organismo di controllo interno M5S). Proprio ieri il sindaco Virginia Raggi aveva detto di essere furiosa perché «da due anni e mezzo stiamo riportando legalità e trasparenza nel governo di Roma per poi scoprire che qualcuno, invece di giocare in squadra con noi, pensava ai suoi interessi personali e non al bene della città». Ma a differenza di De Vito, che aveva sfidato Raggi nella corsa alla candidatura da sindaco, Frongia è considerato un uomo di fiducia del sindaco.



Anche se i cantieri per il nuovo stadio non sono ancora partiti - e potrebbero essere avviati entro l'anno - questa grande opera continua ad agitare il Movimento 5 Stelle che inizialmente era contrario a proseguire il percorso avviato dalla giunta Marino.