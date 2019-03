Incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando: morto un migrante

Un altro incendio, un altro morto a San Ferdinando, terra di braccianti e caporalato nella piana di Gioia Tauro, in Calabria. Questa volta nella nuova tendopoli, allestita dopo lo sgombero di quella vecchia, avvenuto all'inizio di marzo. Il fuoco ha ucciso un migrante, che non è stato ancora identificato. Sul posto ci sono Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio si è sviluppato in una tenda da sei posti, in un angolo occupato da alcuni cavi elettrici. La nuova struttura, gestita in precedenza dal Comune e affidata ora alla Caritas, è vigilata e attrezzata con servizi igenici e sanitari. All'inizio di marzo, è stata ampliata per consentire il trasferimento di una parte dei migranti che viveva nella baraccopoli fatiscente in cui altri tre migranti erano morti in altrettanti incendi.

«Speravamo di non dover più raccontare episodi come questi ma purtroppo è accaduto ancora». ha commentato il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, durante un sopralluogo nella nuova tendopoli, gestita dalla Caritas, «Le cause del rogo non sono ancora chiare - ha spiegato -. Siamo in attesa di capire come sono andati i fatti. Certo è che è accaduto quello che non doveva accadere».

Quattro incendi in un anno

La nuova struttura ospita 840 migranti e dista pochi metri da quella vecchia, dove nel corso degli anni tre migranti sono morti in altrettanti incendi. L'ultimo, nella notte tra il 15 e il 16 febbraio: la vittima si chiamava Al Ba Moussa, aveva 28 anni ed era di origine senegalese. Dopo quell'incendio il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva ordinato lo sgombero della baraccopoli, che è arrivato pochi giorni dopo, il 6 marzo.