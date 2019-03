Mare Jonio: indagato Luca Casarini

Il capo missione della ong Mediterranea Luca Casarini è stato iscritto nel registro degli indagati per concorso nei reati già contestati al comandante della nave Mare Jonio, cioè favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra.

Ad avviare le indagini su Casarini sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia Baravelli che lo hanno interrogato per buona parte della mattinata e del pomeriggio di oggi 22 marzo.

I magistrati della Procura di Agrigento, che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio, sono da giorni ormai a Lampedusa (Ag) per coordinare personalmente le indagini sul caso della nave della Ong Mediterranea, avvicinatasi alla costa di Lampedusa nonostante un iniziale divieto della Guardia di finanza.

La vicenda della nave Mare Jonio - protagonista del salvataggio di migranti e che ha fatto rotta verso le coste italiane - risoltasi con lo sbarco a Lampedusa dei migranti stessi, è l'ultimo caso (ma il primo che riguarda una nave di un'associazione italiana) dello scontro fra le ong e il governo italiano e la sua politica di "porti chiusi".

Nel caso della nave Sea Watch, il governo coinvolse i partner europei per la ricollocazione dei migranti. Più complesso il caso della nave Diciotti, per cui il Senato a bloccato l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini.

Casarini, classe 1967, è stato uno dei leader del movimento no global tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Il movimento dapprima denominato Tute bianche, che poi ha cambiato nome nel luglio del 2001 in Disobbedienti, Attivo politicamente già dai primi anni '90, in particolare nel Nord Est, Luca Casarini è divenuto un volto mediaticamente noto per le azioni di contestazione inscenate durante i giorni del G8 di Genova, nel 2001.

Contro Casarini si era scagliato nei giorni scorsi il ministro dell'Interno Salvini che in un post Facebook aveva scritto: «Ecco Luca Casarini, noto tra l’altro per aver aperto l’osteria “Allo sbirro morto”, pluripregiudicato, coccolato da Pd e sinistra, oggi alla guida del centro sociale galleggiante arrivato davanti a Lampedusa. E noi dovremmo cedere a questi personaggi?»

