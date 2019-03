QuizzOpen, quanto conoscete l'Europa? Ecco le risposte alle nostre domande

Il 23 maggio l'Europa è chiamata alle urne per eleggere i prossimi rappresentanti del Parlamento europeo. Ma quanto conoscete l'Europa? A poche settimane dalle prossime votazioni che potrebbero cambiare il volto dell'Unione europea Open torna con il suo quiz settimanale. Ecco le risposte alle nostre domande.

1. In Norvegia un referendum popolare ha respinto per due volte l'adesione all'Unione europea? Sì, era la Norvegia.

2. Nel 1994 i Paesi dell'Europa centro-orientale sono entrati a far parte dell'Ue? No, era il 2004 quando Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Slovenia, Slovacchia e Polonia entrarono a far parte Dell'Ue.

3. Il trattato di Lisbona di riforma dell'Unione Europea è stato firmato nel 2010. No, è stato firmato il 13 dicembre 2007 e ha conferito nuovi poteri legislativi al Parlamento europeo ponendolo alla pari del Consiglio dei ministri. I deputati del Parlamento, con la firma di Lisbona, hanno ottenuto maggiore influenza su chi guida l'Unione europea, permettendo così ai cittadini, almeno a livello formale, di avere più voce in capitolo grazie al loro voto sui candidati per il PE.

4. La sede della Commissione europea è a Strasburgo. No, ha sede a Bruxelles. La CE è considerata l'organo esecutivo dell'Unione europea ed è l'unica a proporre e redigere proposte di atti legislativi. Tra gli altri compiti ha quello di attuare le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue.

5. La Commissione europea può proporre un atto giuridico in qualsiasi settore di competenza dell'Ue. No, per esempio in materia di politica estera e di sicurezza comunitaria è di competenza dell'Ue, ma la Commissione non ha la facoltà di proporre un atto giuridico in questo campo.

6. I criteri di Copenaghen stabiliscono i parametri per entrare a far parte dell'Euro-zona? No, I tre criteri di Copenaghen stabiliscono i parametri che uno stato candidato a entrare nell'Ue deve rispettare.

Leggi anche