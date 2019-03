Attentato dello scuolabus, l'autista delira durante l'interrogatorio ma il gip insiste: «Nessun segno di squilibrio»

Dal carcere di San Vittore escono due versioni opposte dell'interrogatorio di Ousseynou Sy, l'autore del fallito attentato a uno scuolabus che trasportava 51 studenti delle medie. Secondo l'avvocato Davide Lacchini, l'autista ha dato segni di squilibrio, ma il giudice per le indagini preliminari lo smentisce.

«Sy ha evocato circostanze che meriterebbero un approfondimento piuttosto urgente di natura psichiatrica», ha detto Lacchini. Ad avvalorare l'ipotesi dell'avvocato arrivano fonti della procura secondo cui Sy avrebbe detto di aver sentito le voci dei bambini morti in mare. La difesa è intenzionata dunque a giocare la carta dell'incapacità di intendere e di volere. Eppure il gip ha smentito la sua versione: l'autista - ha detto - è stato lucido e non ha mostrato segni di squilibrio.

La versione di Ousseynou Sy

«Sy voleva che il suo gesto avesse un'eco internazionale, non nazionale. E ci è riuscito», dice l'avvocato. Durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore dove è recluso dal 21 marzo, l'attentatore ha risposto a tutte le domande, fornendo la sua versione e ha ribadito che non avrebbe mai fatto del male ai bambini. Il suo obiettivo era usarli come scudo per arrivare all'aeroporto di Linate dove avrebbe voluto prendere un aereo per il Senegal. Sy ha negato di aver appiccato il fuoco - «È stata una scintilla dell'impianto elettrico a far partire l'incendio» - e di aver portato con sè le fascette per legare i polsi dei bambini. Ha spiegato al gip che le taniche di benzina servivano soltanto come deterrente per non far avvicinare le forze dell'ordine. Ha negato che il coltello servisse a minacciare i ragazzi: «lo porto con me per difendermi quando faccio il turno notturno».

Gli elogi al governo

Ousseynou Sy voleva vendicare i morti nel Mediterraneo. Ma non ha mai accusato il governo di esserne il responsabile, dice l'avvocato. Anzi. Durante l'interrogatorio ha elogiato l'Italia - che spende milioni di euro per l'immigrazione- e in particolare la politica dei porti chiusi che, a suo dire, indurrebbe i migranti a restare in Africa evitando la traversata. Dopo l'interrogatorio, si attende la convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.