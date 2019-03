L'incontro a Parigi tra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si chiude il gelo proprio sul tema più delicato per la politica italiana: il cantiere della Tav. Il leader francese ha scaricato sull'Italia l'intera responsabilità di un eventuale stop. E una gelida battuta sull'argomento ha consegnato anche all'Agenzia Vista: «Non so se si fa, decide l'Italia».

