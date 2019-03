Il bus dirottato e la cittadinanza ad Adam. Rami: «Anche lui ha chiamato il 112, la merita»

La chiedono i suoi genitori e i compagni di scuola la cittadinanza italiana per Adam, il ragazzo nato a Crema da genitori marocchini che era sull'autobus dirottato da Ousseynou Sy. Ma soprattutto la chiede Rami, il 13enne che ha chiamato i soccorsi mettendo in salvo i 50 ragazzi con lui, a cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha promesso di concedere la cittadinanza.

Rami Shehata

«Dopo quello che ho fatto me la merito - scherza con Open il giovane Rami -, ma dovrebbe averla anche il mio compagno Adam perché ha chiamato i soccorsi anche lui». E così, per ogni intervista che negli ultimi giorni lo vede protagonista, non smette mai di ripeterlo, di ricordare come è andata, quasi a voler sostenere la causa del compagno di scuola, causa che li accomuna entrambi.

L'invito a richiamare l'attenzione sul caso di Adam e l'appello a concedere anche a lui la cittadinanza per le stesse ragioni, arriva anche dai suoi genitori. «Sono contenta per Rami, non chiedo la cittadinanza per me e per la mia famiglia - ha detto sua madre - ma se venisse data anche ad Adam sarebbe una bella cosa per lui». «La merita - sostiene sua madre -, non sono io a dirlo. Lo dicono le registrazioni, le telefonate di mio figlio al 112».

Messo da parte l'appello, i genitori del piccolo Adam restano comunque convinti che tutti gli studenti su quel bus, a loro modo, abbiamo contribuito a salvarsi e a salvare il prossimo: «I bambini sono tutti eroi, sono tutti stati bravi. C'è stata una bella collaborazione tra tutti loro». La donna ha raccontato di aver ricevuto diverse chiamate dal figlio che era riuscito a tenere lo smartphone con sé e a non consegnarlo all'aguzzino come hanno fatto quasi tutti gli altri giovani studenti. In particolare, una di queste telefonate ha consentito alle forze dell'ordine di meglio geolocalizzare il pullman: «Mio figlio è riuscito a indicarci il posto preciso, mi ha detto: "mamma siamo davanti al ristorante La fabbrica dei sapori».

Pochi giorni prima anche il padre di Adam, avendo la possibilità di parlare ai media, ha chiarito che secondo lui, a prescindere dal gesto più o meno coraggioso, tutti i figli di seconda generazione meritano di essere cittadini italiani. «L’Italia è il Paese di questi ragazzini a prescindere dal fatto che abbiano avuto coraggio - aveva detto -. Mio figlio è nato a Crema ma non è italiano», aveva rimarcato sottolineando di non comprendere il controsenso.

