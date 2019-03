Elezioni Basilicata, sicura la vittoria di Vito Bardi, candidato del centrodestra

Le urne in Basilicata si sono chiuse alle 23.00. Confermate le attese, che vedevano come probabile vincitore il candidato di centrodestra Vito Bardi. Secondo i primi dati consultati da Open, il centrodestra ha vinto le elezioni regionali della Basilicata. L'affluenza è stata del 53,58%, in netto aumento rispetto alle Regionali del 2013, quando votarono il 47,6% degli aventi diritto.

Il generale Vito Bardi, indicato da Forza Italia, potrebbe essere il nuovo governatore con circa il 45% delle preferenze. Il candidato del centrosinistra Carlo Trerotola avrebbe ottenuto circa il 36%, il candidato del M5s Antonio Mattia il 14%, mentre il candidato di Sinistra Italiana Valerio Tramutoli il 5%.

Se i risultati fossero confermati, per la coalizione di centrodestra si tratterebbe della sesta regione conquistata dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018; per il il M5s, che alle scorse elezioni politiche aveva ottenuto in Basilicata più del 40% dei voti, sarebbe invece un colpo durissimo. Un altro, dopo quello subìto in Abruzzo e in Sardegna.

Ansa | Vito Bardi, candidato del centrodestra

Chi è Vito Bardi

Il candidato del centrodestra Vito Bardi è un ex generale della Guardia di Finanza: il suo nome è stato avanzato da Berlusconi dopo che i due alleati di coalizione, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, avevano scelto i candidati che sarebbero poi diventati i governatori rispettivamente dell'Abruzzo e della Sardegna.

Ansa | Carlo Trerotola, candidato del centrosinistra

Risultato storico per il centrodestra

La Regione era governata dal centrosinistra dal 1995. Il candidato della coalizione di centrosinistra Carlo Trerotola, secondo le prime stime, sarebbe stato votato dal 36% degli aventi diritto. Il calo dei consensi potrebbe essere dovuto agli scandali nella sanità lucana e che hanno coinvolto l'ex presidente di regione Marcello Pittella.

La sua ri-candidatura è stata infatti osteggiata da LeU e da parte di alcuni dem, a favore invece del 61enne Trerotola. Esterno alla coalizione di centrosinistra c'è Valerio Tramutoli, candidato di Sinistra Italiana, che ha deciso di correre da sola: secondo gli exit poll avrebbe raccolto il 5% delle preferenze dei lucani.

Sullo stesso tema