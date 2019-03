Sold out per la partita Junventus-Fiorentina. Ma a scendere in campo è la Serie A femminile

Quella di oggi, 24 marzo, è una data storica per il calcio femminile. Sono stati infatti venduti tutti i 39mila biglietti per la partita di oggi - l'inizio è previsto per le 15.00 - tra Juventus e Fiorentina per la sfida scudetto dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A. Per l'Italia è un record: quello precedente era stato registrato con i 14mila spettatori sugli spalti del Bentegodi per la semifinale di ritorno della 2007/2008 della Uefa Women’s Cup Bardolino Verona-Francoforte.

«Saranno circa 39mila gli spettatori presenti alla gara (fra cui anche 121 tifosi viola nel Settore Ospiti)», fa sapere la società bianconera in una nota. «Il totale dei tagliandi, dovuto al fatto che non sono stati messi a disposizione Sky Box, Legends Club, Suites e Tribuna Stampa, conferma quindi una vera e propria corsa ad accaparrarsi il biglietto gratuito per la gara in fase di "prevendita" online», terminata alle 12 di ieri.

«Un risultato eccellente che segue la scia della Liga femminile che domenica scorsa con i 60mila che hanno seguito Atletico Madrid-Barcellona al Wanda Metropolitano ha fatto registrare record assoluto di presenze a livello mondiale per un incontro di club».

Tante le azzurre in campo, tra le migliori giocatrici del calcio italiano. Il match è cruciale anche perché la Juventus, in testa alla classifica con 47 punti, potrebbe chiudere la questione con la seconda, proprio la Fiorentina, e segnare il passo a tre giornate dalla fine del campionato. All'andata, le bianconere avevano sconfitto le fiorentine per 2-0. Non solo: è la prima volta che l'Allianz Stadium di Torino ospita un match di calcio femminile. Ad arbitrare sarà Davide Di Marco.

