Salvini tende la mano a Rami dopo averlo trollato: «No Ius Soli, ma spero di incontrarti presto»

Il fallito attentato allo scuolabus, avvenuto a San Donato Milanese, ha riacceso il dibattito sullo Ius Soli, ovvero sulla concessione della cittadinanza in base al luogo di nascita. I 51 bambini che viaggiavano sul bus dirottato da Ousseynou Sy sono stati salvati dalle telefonate provvidenziali di due italiani di seconda generazione: Rami e Adam, due ragazzi nati in Italia da genitori stranieri e pertanto privi della cittadinanza.

Nelle ore successive all'attentato è cominciata a circolare l'ipotesi di premiare Rami (e forse anche Adam, la vicenda non è chiara) con la cittadinanza. Ma lo stesso Rami ha detto che se la cittadinanza fosse concessa a lui allora dovrebbe essere concessa a tutti. «Se Rami vuole lo ius soli si faccia eleggere», aveva risposto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ora - dopo le polemiche - tende la mano al ragazzo senza rinunciare alla sua battaglia contro lo ius soli.

«Non se ne parla. L'Italia è già oggi il Paese che concede più cittadinanze ogni anno, non serve una nuova legge. La cittadinanza è una cosa seria e arriva alla fine di un percorso di integrazione, non è un biglietto per il Luna Park». Salvini ha aggiunto che in casi straordinari la cittadinanza possa essere concessa prima del tempo e che nel caso di Rami la procedura è avviata: «Stiamo proseguendo con tutte le verifiche del caso, spero di incontrarlo presto e ringraziarlo per il suo coraggio».

Giuseppe Sala attacca Salvini: «Eviti il dibattito sulla legge»

Con la battuta «si faccia eleggere» rivolta a Ramy il ministro dell'Interno «sfugge al dibattito», ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, attaccando il ministro Salvini. «Io non voglio mettere il cappello su questi fatti, come fanno in tanti, perché i temi sono complessi. Certo la battuta di Salvini mi sembra una risposta che non ha senso». «Adesso si riattiverà il dibattito sullo ius soli - ha aggiunto - che è una questione significativa. Giusto che ne parli il Parlamento, quindi io voglio evitare di cavarmela con delle battute, ma certamente c'è un tema di tanti ragazzi che sono nati in Italia e vivono la nostra cultura».