Domenica ecologica a Roma, ma la metro è chiusa

Tra blocco del traffico e stazioni metro centrali chiuse per guasti e manutenzione, la domenica di Roma è per forza di cose a piedi o in bici. E il centro della Capitale si riempie di turisti, famiglie, monopattini e biciclette per la domenica ecologica, la prima di questa primavera.

Con un'ordinanza, la sindaca Virginia Raggi ha disposto lo stop a tutti i veicoli a motore dentro la Ztl "fascia verde", così che per tutta la giornata possa sistere #ViaLibera, un circuito ciclo-pedonale di 15 chilometri dove non si ode l'eco di un clacson né si scorge l'ombra di un'auto.

L'iniziativa #ViaLibera è alla sua terza edizione e quest'anno coincide con la quinta domenica ecologica romana. Prossime repliche: il 28 aprile, il 12 maggio e il 16 giugno. Chiuse al traffico dunque molte delle vie centrali come, Veneto, Cola di Rienzo, Tiburtina (San Lorenzo), Labicana, XX Settembre, Largo Corrado Ricci, via del Corso e piazza Venezia.

Peccato però che la domenica ecologia della capitale sia coincisa con la chiusura di due stazioni metro centrali (Barberini e Spagna) che vanno ad aggiungersi alla terza stazione di Repubblica, sempre sulla linea rossa. Quest'ultima è ormai chiusa da 5 mesi, da quando - lo scorso 23 ottobre - 24 tifosi del Cska Mosca rimasero feriti su una scala mobile guasta, incidente per cui le indagini sono ancora in corso.

