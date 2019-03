Una consigliera comunale di Savona celebra i 100 anni dei Fasci: «I nostri 100 anni di passione!»

Il 23 marzo, il centenario della fondazione dei Fasci di Combattimento ha radunato in tutta italia nostalgici del ventennio e reduci. Tra problemi di autorizzazione per le manifestazioni celebrative, e divieti categorici di utilizzare il saluto romano, il "sabato nero" è passato furtivo in svariati punti d'Italia. Chi non si è fatta troppi problemi nel dimostrare il proprio attaccamento all'ideologia fascista è stata la consigliera comunale di Savona Simona Saccone, legata a Fratelli d'Italia.

Saccone ha celebrato la ricorrenza con un post su Facebook piuttosto accorato: «I nostri 100 anni di passione!!! 100 ed altri 100 ci saranno!». La consigliera, dirigente regionale per le politiche sociali della Liguria dell'Ugl (Unione Generale del Lavoro), si era schierata anche contro il corteo antirazzista del 19 febbraio a Savona, contestando la presenza di «bandiere della Cgil e del PCI e di altre associazioni di sinistra».

