Wikipedia oscurata in vista del voto sulla riforma del copyright

Oscurata in vista del voto sulla riforma del copyright. La versione italiana di Wikipedia è in protesta per la direttiva europea che potrebbe presto entrare in vigore. «Dalle 8 di oggi, per 24 ore, le voci in lingua italiana non saranno accessibili», annuncia Wikimedia, l'associazione che sostiene l'enciclopedia libera.

La pagina che si apre quando si prova ad accedere al sito rimanda a un banner informativo sulla riforma del diritto d'autore, in vista del voto in plenaria dal Parlamento europeo. L'azione di protesta intavolata dalla comunità di Wikipedia è volta a mostrare al maggior numero possibile di cittadini come la nuova direttiva potrebbe influire negativamente sulla libertà di espressione e la partecipazione online.

Le proteste in tutta Europa

Nella giornata del 21 marzo, quattro versioni di Wikipedia sono state oscurate per le stesse ragioni di protesta: la tedesca, la slovacca, la ceca e la danese. Oggi si sono unite la versione in catalano, in gallego asturiano e in italiano. Nel weekend si sono invece svolti in tutta Europa cortei di protesta contro le restrizioni alla rete aperta che la direttiva introdurrebbe.

Ecco perché Wikimedia Italia invita tutti ad attivarsi a sostegno dell'azione dei volontari, scrivendo o contattando i rappresentanti in Parlamento europeo, per invitarli a non votare a favore di una riforma che, secondo le menti dell'enciclopedia libera, «porrà forti limitazioni alla diffusione della conoscenza aperta e alla libertà di espressione in rete».

