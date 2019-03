Salvini: «Per ora non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza a Rami»

.«Purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza a Rami». Il ministro dell'Interno ha stroncato così le speranze dello studente italo-egiziano che ha contribuito a sventare l'attentato allo scuolabus. Forse il ministro dell'Interno non ha gradito le ultime dichiarazioni del 13enne: «Dopo tutto quello che è successo - ha detto Rami, durante una premiazione al Consolato egiziano - volevo vedere cosa avrebbe detto Salvini, se tutti i ragazzi fossero morti. Se tutti adesso lo ringraziano è merito mio».

Il ragazzo aveva concluso il suo intervento elogiando l'altro vicepremier, Luigi Di Maio: «Mi fido di lui». Frase a cui Salvini - che aveva già risposto piccato al ragazzo invitandolo a farsi eleggere per approvare lo Ius Soli - ha replicato stizzito: «Sono contento che non ci siano morti e feriti grazie a lui, agli altri ragazzi e ai Carabinieri. Non commento le stragi mancate. Rami si fida di Di Maio per ottenere la cittadinanza? Io mi fido della legge. Devo rispettare la legge e farla rispettare», ha detto al Palazzo delle Stelline di Milano, dove ha partecipato alla presentazione del libro del giornalista Mario Giordano L'Italia non è più italiana.

Il ministro dell'Interno ha ribadito l'intenzione di incontrare Ramy il prima possibile, spiegando però che non è nella posizione di regalare la cittadinanza. «Per darla ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni, ma non fatemi dire altro. Per me - ha detto Salvini - Rami può venire anche domani, fino a giovedì sono al ministero. Le porte del Viminale sono aperte. Lo inviterò quando ho gli elementi a disposizione per decidere e purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza».

Salvini non lo dice apertamente, ma parla di presunte «ombre», che potrebbero riguardare altri componenti della famiglia di Rami: «Quando si tratta di cittadinanze non ci deve essere nessuna ombra e nessun dubbio e purtroppo al momento ombre e dubbi ce ne sono. Se qualcuno la cittadinanza non l'ha chiesta e non l'ha ottenuta dopo 20 anni, fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché». «Se dai la cittadinanza a un bambino - ha continuato Salvini, ospite di Quarta Repubblica su Rete Quattro - la estendi anche al nucleo familiare. Ho una responsabilità e quindi stiamo facendo tutte le verifiche del caso».