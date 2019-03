Storica confessione di Cesare Battisti: ammette omicidi e ferimenti

Cesare Battisti ha ammesso di avere commesso i quattro omicidi e i tre ferimenti che gli sono stati imputati. È avvenuto sabato, quando è stato interrogato in carcere dal pm Alberto Nobili. Stando alle parole del procuratore dell'antiterrorismo, Battisti ha detto di aver provato un profondo disagio nel raccontare quello che aveva fatto.

Allo stesso tempo sentiva il dovere di confessare: «Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa». Ma il terrorista rosso, arrestato a Santa Cruz lo scorso 13 gennaio, rispetto alla sua confessione ha sottolineato: «Per me, quando avevo 22 anni, si trattava di una guerra giusta». Dunque, per i pm, non c'è pentimento.

I delitti confessati

Di due dei quattro omicidi, Cesare Battisti ha ammesso di essere stato l'esecutore materiale. Il primo omicidio confessato dal terrorista rosso è stato quello del maresciallo Antonio Santoro, commesso il 6 giugno 1978. I terroristi dei Pac, proletari armati per il comunismo, lo consideravano una persona che perseguitava i detenuti politici. A sparare fu direttamente Cesare Battisti.

Il secondo omicidio di cui Battisti è stato l'esecutore materiale, è quello dell'11 aprile 1979. Quel giorno il terrorista ha premuto il grilletto contro Andrea Campagna, agente della Digos, uccidendolo. Oltre a questi due delitti, Battisti ha poi ammesso di essere stato l'autore di due gambizzazioni e un ferimento.

Agli altri due omicidi ammessi in sede di confessione, Battisti avrebbe partecipato indirettamente. In particolare, il terrorista è stato presente come palo all'operazione Sabbadin - il 16 febbraio 1979 - durante la quale è stato ucciso a Mestre Lino Sabbadin, macellaio e militante del Movimento sociale italiano.

Lo stesso giorno, ma a Milano, è stato ucciso il gioielliere Luigi Torreggiani. A questo omicidio Battisti ha detto di aver partecipato solo nella fase organizzativa. Le due vittime erano considerate dai terroristi dei Pac come miliziani dello Stato.

Ai pm Cesare Battisti ha spiegato che gli anni di Piombo hanno seppellito il «disastroso» movimento culturale del '68: «Noi - ha affermato Battisti durante l'interrogatorio in carcere - abbiamo ucciso il '68 e lo spostamento a sinistra del paese». Il terrorista rosso ha chiarito inoltre che durante la sua latitanza si è avvalso della collaborazione di gruppi di estrema sinistra convinti della sua innocenza.

«La confessione è un evento straordinario»

«Questa ammissione - ha detto il procuratore capo di Milano Francesco Greco - fa giustizia dopo le tante polemiche che ci sono state in questi anni e rende onore a forze dell'ordine e magistratura. Polemiche sulla presunta innocenza di Battisti, sostenuta da molti intellettuali che lo ritenevano un perseguitato politico».

La confessione di Battisti è «un evento straordinario» e il procuratore dell'antiterrorismo Nobili lo sottolinea: «Battisti - dice - è un irriducibile, uno che ha barato per 37 anni essendo stato ospitato in Francia, Messico e Olanda, diffondendo un' immagine da innocente e perseguitato politico. Non parliamo né di collaborazione con la giustizia né di pentimento».

«È stato un interrogatorio particolare - ha spiegato Nobili -. Battisti ha precisato che avrebbe parlato solo di se stesso. L'avvocato Steccanella gli ha fatto avere tutte le sentenze che lo riguardavano. Lui ha avuto tempo di leggerle e poi ha deciso di confessare, confermandone il contenuto».

Le dichiarazioni dell'avvocato difensore

