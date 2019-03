Yovana Mendoza Ayres - meglio conosciuta nel mondo digitale come Rawvana (una crasi di raw (crudismo) e Yovana - è una delle influencer crudiste più conosciute al mondo. Su Instagram ha 1,3 milioni di follower, mentre su YouTube e su Twitter è seguita da 1,8 milioni di persone.

La giovane 29enne californiana è riuscita, nei sei anni di attività, a raccogliere intorno a sé milioni di persone dispensando consigli e vendendo ai suoi follower pacchetti detox e diete vegano - crudiste. Il crudismo è un regime alimentare che prevede che si possano mangiare solo cibi vegetali crudi: esclusi categoricamente carne, pesce, uova, latte e nemmeno verdure cotte, al fine di non far perdere i nutrienti presenti nel cibo.

Ma durante una vacanza a Bali, l’influencer è stata ripresa in un video. Visibilmente imbarazzata, ha tentato di nascondere con gli avambracci il contenuto del piatto, ma ormai era troppo tardi: il suo menù prevedeva del pesce fritto e questo non è passato inosservato ai suoi fan che subito si son scagliati contro la Ayres.

Il suo profilo Instagram è stato travolta da insulti più o meno pesanti, a tal punto che la giovane ha deciso di registrare un video per scusarsi e spiegare quanto fosse successo. Rawvana ha spiegato aveva iniziato ad avere problemi di salute gravi a causa della dieta crudista, come l’amenorrea o le infezioni intestinali e vaginali. I medici le hanno allora consigliato di abbandonare la dieta crudista e di riprendere a mangiare cibi di origine animale da due mesi.

«So che molti di voi si fidano di me, mi ascoltano e probabilmente ora vi sentite ingannati e avete tutto il diritto di sentirvi così. Non avrei mai pensato di dovermi sedere un giorno davanti a questa videocamera per dirvi che sono già due mesi che mangio uova e pesce e mi sento molto meglio perché la dieta crudista vegana fa male. Sono passata a una dieta vegetariana», ha confidato la donna.