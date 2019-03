L'Italia delle scuole e delle città, così diversa da quella del congresso di Verona

Abbiamo parlato tanto degli argomenti e dei relatori del Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, che si apre venerdì 29 marzo. Ma ora che sta per cominciare bisognerà pur dirlo: ma quanto è spiazzante quel che si legge e sente negli ambienti tradizionalisti rispetto a quel si vede e si vive nella realtà? Se c'è una cosa che un ragazzo di oggi sa meglio di tutti i professori e sedicenti tali del congresso veronese è come la famiglia si declini ormai in tanti modi diversi, per effetto di scelte di vita che stanno nella realtà di tutti i giorni, e come tutto questo conviva pacificamente con le famiglie tradizionali.

Nella vita vera non ci sono guerre di religione o di civiltà tra modelli di famiglie o di sessualità, semplicemente perché c'è il rispetto delle storie e delle scelte altrui, e nessuno si permetterebbe mai di dire agli altri, come in uno spot pubblicitario d'altri tempi, «il mio modello familiare è meglio del tuo», «le mie scelte sessuali sono giuste e le tue no». E il bello è che i primi a saperlo sono i politici che parteciperanno al congresso: la gran parte di loro, come accade puntualmente dal primo Family Day, loderà le vedute tradizionaliste senza averle praticate nella realtà. Le cavalcano politicamente, e tanto basta: perché il tratto davvero unificante, il voto di scambio del Congresso è l'ipocrisia, vengo a parlarti di quanto è bello un modo di vita che mi guardo bene dal praticare, e tu incassi il mio appoggio, anche se sai bene che faccio come tutti gli altri, buoni consigli e cattivo esempio.

Nella città di Romeo e Giulietta i vari santoni e santini della tradizione dovrebbero però tenere a mente un'altra lezione di quell'immortale scrittore, che ci sono più cose tra cielo e terra di tutta la loro filosofia, sulla vita, sull'amore, sulle scelte e la libertà. E nessun Congresso le potrà cancellare o nascondere.

