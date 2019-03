Reclusi, sottoposti a torture, spesso senza cibo, né medicinali. Open ha raccontato l'orrore dei centri di detenzione in Libia, raccogliendo le testimonianze di alcuni migranti. È da quell'orrore che 108 naufraghi salvati dal mercantile Elhiblu in acque libiche starebbero cercando di scappare. E per farlo, avrebbero costretto il capitano a dirottare la nave verso Malta o Lampedusa, quando era ormai arrivata a sole sei miglia nautiche dalle coste libiche.

A dare la notizia del dirottamento è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: «Non sono naufraghi, ma pirati», ha detto il vicepremier. ribadendo la sua linea sui barconi: «L'Italia la vedranno col cannocchiale. Se fosse confermata l'ipotesi dirottamento si tratterebbe del primo atto di pirateria in alto mare».

I campi di detenzione

A gennaio del 2017, l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha raggiunto un'intesa con la Libia - che all'epoca era il principale "porto" di partenza dei migranti - sul controllo delle frontiere e il cosiddetto "traffico di esseri umani". Da allora gli sbarchi sono diminuiti in modo drastico, mentre è aumentato verticalmente il numero dei migranti trattenuti nei centri di detenzione.

Secondo le l'Onu, 29mila migranti, provenienti da vari Paesi africani, sono stati riportati in Libia dal 2017. Quelli tuttora detenuti sarebbero diverse migliaia. L'Onu è l'unica istituzione ad aver avuto accesso ai centri libici. E in un rapporto basato sulle testimonianze raccolte durante la visita ha spiegato quali sono le condizioni della detenzione: stupri di gruppo per le donne, torture e omicidi per gli uomini, condizioni igienico sanitarie terribili.

Sea Watch: un altro processo per Salvini?

Dopo il caso dei 177 migranti trattenuti a bordo della Nave Diciotti, per il quale è stato chiesto il processo (poi negato) per il ministro Salvini, potrebbe aprirsi un altro fronte giudiziario, questa volta per il caso Sea Watch. La procura di Siracusa - dove la nave ong è rimasta a lungo bloccata su ordine di Salvini - ha inviato gli atti alla procura di Catania (competente per i reati ministeriali), che dovrà valutare se ci sono gli estremi per indagare il vicepremier.