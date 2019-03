La Annunziata dice «no» a Zingaretti, la voleva capolista al Sud per il Pd alle Europee

Lucia Annunziata direttrice dell'Huffington Post e conduttrice di Mezz'ora in più su Rai 3 ogni domenica, era il sogno proibito di Nicola Zingaretti come capolista nel mezzogiorno del Pd per le elezioni europee.

La Annunziata, che è di Sarno in provincia di Salerno ed è cresciuta professionalmente a Napoli, per poi approdare alla politica estera prima al Manifesto, e quindi a Repubblica e al Corriere della Sera, e a metà degli anni 90 alla Rai con la direzione del Tg3 e poi la presidenza dell'azienda, aveva un profilo ideale per quel ruolo.

Solo che il neo leader del Partito Democratico non ha fatto i conti con la passione della Annunziata per la sua professione, che l'ha indotta a rispondere «no grazie», dopo essersi presa qualche giorno di riflessione.

