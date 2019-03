La legittima difesa è legge. Salvini: «Gran giorno per gli italiani». Assenti i ministri M5S

Era stato uno dei provvedimenti simbolo della Lega, il disegno di legge sulla legittima difesa che oggi, 28 marzo, è diventato legge. «Un gran giorno per gli italiani» ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Lo è sicuramente per il suo partito che aveva usato molto il tema in campagna elettorale. L'assemblea del Senato ha approvato il ddl in terza lettura (dopo il passaggio a Palazzo Madama e quello a Montecitorio del 6 marzo), con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Il voto è stato accolto dagli applausi della Lega e di parte dei senatori M5S: assenti però i ministri pentastellati.



Matteo Salvini, che avrebbe voluto l'approvazione del ddl entro il suo compleanno (9 marzo) si è presentato in aula insieme al ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e a quello dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio. E dopo l'approvazione ha detto: «Siccome sono almeno 15 anni che stavamo lavorando a questa battaglia, permettetemi di celebrare questo risultato non per la Lega ma per gli italiani». Ieri nella tribuna del Senato, i parlamentari del Carroccio aveva invitato alcune delle persone che in passato avevano sparato ai presunti ladri: tre assolte e una ancora sotto processo.





Il tema aveva creato tensione con l'elettorale 5 Stelle, tanto che il capogruppo alla Camera M5S Francesco D'Uva aveva sottolineato: «Che nessuno si metta in testa che con questa legge ci sarà il Far West. Ci sarà sempre un'indagine e spetterà sempre al giudice valutare la legittimità della difesa. Una cosa è certa: è compito delle forze dell'ordine tutelare i cittadini e la loro sicurezza. Con questa legge di sicuro i processi sulla legittima difesa saranno più veloci».