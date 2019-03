Meloni: «La sinistra radical chic mi dà della cozza. Li querelerò»

Giorgia Meloni dice basta. La leader di Fratelli di Italia si è stancata degli insulti che quotidianamente le vengono rivolti da più fronti. Ora ha deciso di passare all’azione e di querelare. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale al botta e risposta molto acceso avuto con Carlo Calenda su Twitter.

Le ragioni della querela

Tutto è iniziato quando Giorgia Meloni ha attaccato la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto al Congresso delle famiglie di Verona. In risposta, Carlo Calenda, ex ministro del ministero dello Sviluppo economico le ha risposto: «Ma ti sei bevuta il cervello? I matrimoni misti! Cosa sei la versione burina del KKK. Prenditi una pausa. Lunga».

La leader di FdI aveva risposto provocatoriamente: «Evidentemente ormai siete già alla fase in cui vi sbracciate per difendere i grillini nella speranza di tornare al governo». Prima, però, aveva dato del cafone a Calenda per averla definita burina.

Durante la trasmissione Accordi e Disaccordi su Nove, condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi, ha detto: «Mi sono stufata perché verso di me si prendono delle libertà che io verso gli altri non mi prendo». La leader ha poi continuato: «Definirmi una "burina", come aveva fatto Calenda, è tipico di una sinistra radical chic che vive nei suoi bei salotti».

I precedenti insulti rivolti a Giorgia Meloni

Giorgia Meloni ha poi menzionato altri casi, come quando venne fotografata di nascosto da Asia Argento che corredò la foto rubata di una didascalia offensiva: «La schiena lardosa della ricca e svergognata – Make Italy great again – #fascista ritratta al pascolo».

Altro episodio menzionato dalla leader di FdI è quello del caso di Oliviero Toscani che la definì «ritardata, brutta e volgare» durante una puntata della trasmissione La Zanzara. Altra circostanza risale a quando l’editorialista de La Repubblica, Francesco Merlo, la definì «Reginetta di Coattonia».

