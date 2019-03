Conte, nuovo segnale di guerra per Salvini: «Riflettiamo sullo ius soli»

Sì all'emendamento sul revenge porn. No alla castrazione chimica, alle armi facili e al congresso di Verona sulla famiglia. E ora arriva anche un "forse" allo Ius Soli, il provvedimento che consentirebbe di concedere la cittadinanza ai figli dei genitori stranieri nati in Italia. La (seppur timida) apertura arriva direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante un incontro con i giovani ad Assisi.

«Lo Ius Soli - ha detto - non è nel contratto di governo, ma auspico che si avvii nel Paese, nelle sedi opportune, una riflessione serena». E ancora: «Si può valutare la nascita sul territorio italiano che sia però collegata ad un percorso di integrazione serio», che preveda «la conoscenza della nostra cultura» e la condivisione di «valori comuni».

«Lo Ius soli - ha spiegato il presidente del Consiglio - apre la prospettiva di concedere la cittadinanza anche in base al fatto di nascere sul territorio italiano. Un criterio che di per sé non vale molto. Occorre qualcosa di più, occorre quello che è mancato in Italia, perché quella politica degli anni scorsi dove abbiamo avuto degli sbarchi incontrollati ci ha impedito di elaborare una politica di integrazione».

Le parole di Conte arrivano quando la discussione sullo ius soli sembrava essersi chiusa. Il dibattito si era riaperto dopo il fallito attentato allo scuolabus, sventato proprio da due italiani di seconda generazione. Rami e Adam.

Già in quell'occasione, il Movimento 5 Stelle aveva "bruciato" l'alleato di Governo spendendosi subito per il sì alla cittadinanza ai due ragazzi, entrambi figli di genitori immigrati, salvo poi specificare che il tema non è nel contratto.

Salvini, all'inizio, aveva mantenuto una posizione ambigua. Poi, dopo un parziale passo indietro, aveva deciso di concedere la cittadinanza, con tanto di cerimonia e gelato. Le parole di Conte rischiano di creare un altro incidente all'interno della maggioranza, già provata dalle turbolenze di questi giorni.

I ministri 5 stelle che disertano l'approvazione della legittima difesa, la presa di posizione sul revenge porn (i primi a dire sì all'emendamento dell'opposizione sono stati Conte e Di Maio, seguiti a ruota da Salvini) e sulla castrazione chimica, quella sulle "armi facili" e sul Congresso di Verona. Turbolenze che arrivano dopo tre sconfitte elettorali per i cinque stelle e i guai del Movimento romano. E, forse, non a caso.