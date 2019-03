I Cinque Stelle all'attacco del Congresso di Verona con un video durissimo

È una risposta netta quella che arriva dal Movimento 5 Stelle in concomitanza con l'apertura del Congresso delle Famiglie di Verona: «Sui diritti civili non si arretra di un millimetro». Era già circolata una lettera di critiche molto dura nella giornata di ieri, oggi è la volta di questo video girato dalle parlamentari 5 Stelle che a turno si alternano per dire la loro sulle politiche legate ai diritti per le famiglie, alle conquiste civili delle donne, alla legge sul divorzio e a quella sull'aborto.

Le protagoniste del video sono donne esponenti Cinque Stelle ma i contenuti sono condivisi da tutto il Movimento. Allo stesso modo, il testo della lettera diffusa ieri era tutto declinata al genere femminile:

Siamo lontane anni luce dalle idee e dalla visione degli organizzatori del Congresso mondiale delle famiglie. Allarmate dalla diffusione di modelli che rischiano di sconfessare le conquiste raggiunte in questi anni sui diritti civili e sociali, minacciando l'avvento di una caduta libera nel passato e di un arretramento culturale pericolosissimo per un Paese civile, come il nostro.

I volti che compaiono nella clipsono quelli di Maria Edena Spadoni, Yana Chiara Ehm, Vittoria Casa, Celeste D'Arrando, Elisa Tripodi e Simona Suriano e rappresentano dunque il pensiero condiviso del M5s che si oppone letteralmente alla tre giorni che sta andando in scena a Verona e che vede tra gli ospiti esponenti politici come il leader leghista Matteo Salvini, il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e ospiti internazionali come Lucy Akello, la parlamentare ugandese che avrebbe appoggiato una legge contro gli omosessuali, e Dimitrij Smirnov, esponente della Chiesa ortodossa russa che ha posizione contro l’aborto.

Non è tutto. La lettera e il video non sono che due elementi che si inseriscono in una strategia politica più ampia che lascia comprendere come il Movimento 5 Stelle voglia ufficialmente prendere le distanze dall'evento di Verona. Il Movimento 5 Stelle sta organizzando un contro-congresso che andrà in scena negli studi di Cinecittà a Roma, al quale è prevista la partecipazione di circa 600 giovani.