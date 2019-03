Per l'ultimo giorno del congresso delle famiglie di Verona, gli organizzatori hanno postato sulla pagina Facebook dell'evento un avviso ai manifestanti in arrivo per partecipare alla marcia per la famiglia prevista per il pomeriggio del 31 marzo. «Gli striscioni saranno vagliati dalla Digos che ha chiesto messaggi positivi senza alcun riferimento a partiti politici».

Un controllo che rientra nelle prerogative della polizia di Stato (che dipende dal dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno) ma che potrebbe portare al sequestro di striscioni considerati non in linea con l'evento.

Fuori dal palazzo della Gran Guardia si sono già radunati numerosi manifestanti che ieri hanno partecipato al contro evento di Verona. L'annunciato controllo degli striscioni riguarderà sicuramente anche loro. Tra gli striscioni che abbiamo fotografato ce ne sono diversi che riportano il motto fascista «Dio, patria, famiglia», difeso nei giorni scorsi da Salvini e Meloni.

La zona resta presidiata dai blindati delle forze dell'ordine, mentre l'accesso alla sala del convegno è riservata solo ai relatori e agli spettatori paganti.

Sia i giornalisti che chi non ha prenotato il biglietto di ingresso, viene tenuto all'esterno del congresso.

