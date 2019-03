Verona, manifestante inneggia a Salvini e insulta una poliziotta in borghese - Il video

A margine della manifestazione contro il Congresso delle Famiglie di Verona e delle contro manifestazioni di associazioni e studenti, sabato 30 marzo c’è stato un episodio di tensione nei dintorni di Piazza Bra, sede del Congresso. L’episodio è stato ripreso dal giornalista tedesco Krsto Lazarević, che ha pubblicato il video su Twitter.

Un manifestante, passeggiando nei dintorni del Palazzo della Gran Guardia ha iniziato a urlare «Salvini uno di noi, uno di noi, Salvini uno di noi!», agitando il braccio teso verso l’alto. Dopo queste prime urla si è poi calato i pantaloni e, mostrando il fondoschiena, ha urlato imprecazioni dialettali: «Fatt’ sta chiav***, 'a buc**** ‘e mamm’t».

Dopo questo gesto è immediatamente intervenuta un’agente in borghese. «Adesso basta, basta», ha intimato l'agente all’uomo. Lui si è ulteriormente alterato iniziando a urlare con tono di sfida: «Che problema c'è? Arrestami! Eccoti il documento». «Stai al posto tuo, il c*** a me non lo fai vedere», ha risposto la poliziotta in borghese.

L’uomo, con fare visibilmente sempre più aggressivo, ha continuato a urlare contro l’agente che lo invitava a placarsi, ma lui invece si è sempre più avvicinato alla poliziotta che l’ha respinto indietro con una mano.

L’uomo si è poi messo a inveire contro l'agente: «Oh cosa tocchi? Io porto rispetto a un pubblico ufficiale, ma tu non mi devi toccare, cog****a!». «Mi stai sputando in faccia?», ha chiesto l'agente.

L’uomo è poi stato allontanato ma, ancora alterato, si è avvicinato a un giornalista rivolgendogli numerosi insulti omofobi, per poi sputargli in faccia.

Foto copertina: @Krstorevic / Twitter | Verona, l'uomo che inneggiava a Salvini e ha insultato la poliziotta in borghese

