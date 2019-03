PRIMO PIANO Alexey Komov e Victor Zubarev: chi sono i russi che sostengono Salvini al Congresso delle famiglie 07:15 Aggiornato 31/03/2019 07:29

Sono stati invitati come relatori al Congresso delle famiglie di Verona. Presente anche Gianluca Savoini, che secondo il settimanale l'«Espresso» sarebbe l'artefice di una trattativa con Mosca per finanziare la Lega in vista delle Europee









