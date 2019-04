Di Maio: «Stanziati soldi per le giovani coppie per acquistare la prima casa»

Luigi di Maio ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di euro al fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie. Attraverso un articolo sul Blog delle Stelle, poi ripreso in un post su Facebook, il vicepremier ha spiegato in cosa consiste questa nuova misura.

Come funziona il fondo

«Il fondo concede garanzie fino al 50% del mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di un immobile del valore massimo di 250 mila euro. Cosa significa? Che sarà lo Stato a dare le dovute garanzie alle giovani coppie per ottenere il mutuo», ha dichiarato il capo politico del Movimento Cinque Stelle.

Le ragioni di investimento nel fondo

A detta del vicepremier pentastellato, se con il decreto dignità hanno «puntato a far crescere i contratti a tempo indeterminato» questa nuova misura dovrebbe aiutare la singola persona a «pianificare il proprio futuro, dando il diritto di poter guardare avanti e costruire la propria vita. È la normalità che dobbiamo creare in Italia».

Il commento dell'Adiconsum

In una nota ufficiale dell'Adiconsum, l'Associazione a Difesa dei Consumatori e dell'Ambiente della Cisl, si legge: «Bene l’aumento, ma chiediamo di essere convocati per aggiornare e omogeneizzare i criteri per estendere tale opportunità ad una platea di cittadini-consumatori più ampia».



Il vicepresidente dell’associazione Danilo Galvagni ha dichiarato: «Da tempo abbiamo lanciato l’allarme sull’esaurimento delle risorse del Fondo. Finalmente, dopo mesi di silenzio sul tema, si risente parlare del Fondo di garanzia Consap: è una buona notizia».

Foto copertina Ansa | Luigi Di Maio durante l'evento del M5s "#OGGIPROTAGONISTI" organizzato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani e dal Dipartimento Politiche giovanili

Sullo stesso tema