CasaPound e la corsa alle periferie: ora è il primo partito di estrema destra

Quando le caratteristiche sono quelle giuste – disagio sociale, problemi di integrazione, campi rom o centri di accoglienza – sono tra i primi ad arrivare per cavalcare la protesta. È successo due giorni fa a Torre Maura, quando i residenti sono scesi in strada contro l’arrivo, in uno spazio di accoglienza dedicato al disagio sociale, di un centinaio di persone di etnia rom fino al giorno prima ospitate a 4 chilometri di distanza: CasaPound ha acceso i riflettori della diretta Facebook e ha organizzato la mobilitazione, non disdegnando la convocazione delle telecamere.i

La formula, in genere, funziona. Per rimanere a Roma, è accaduto lo stesso ad ottobre: il gruppo di estrema destra, assieme a Fratelli d’Italia e Lega, ha organizzato giorni di protesta perché in zona Settecamini stava per aprire un “Centro di accoglienza straordinario” per migranti: dopo la mobilitazione, alla cooperativa che aveva vinto il bando lanciato dalla Prefettura è stato comunicato che non se ne faceva più nulla.

La salita a Nord

Nel corso del tempo il modello, nato a Roma, è stato esportato anche a Nord. A Milano, dove si è auto trapiantato il romano Marco Clemente, in prima fila quando l’organizzazione di estrema destra cercò di bloccare il consiglio comunale per protestare contro il sindaco Beppe Sala e l’indagine su Expo.

Open | La sfilata di Casapound al Monumentale

Il capoluogo piemontese si è fatto notare negli ultimi mesi. Il leader Matteo Rossino, responsabile provinciale del movimento della tartaruga frecciata, quasi tutte le settimane organizza ronde notturne a Barriera milanese, estrema periferia di Torino, e contesta il comportamento del sindaco cinque stelle Chiara Appendino.

Cosa dicono i numeri

Se, nella propaganda del gruppo neofascista, quel che più conta è il radicamento nelle periferie dove il disagio esiste davvero, qui i risultati elettorali danno poche soddisfazioni. La grande mobilitazione finisce quasi sempre per premiare i competitor più forti, Lega e Fratelli d'Italia: soprattutto con i primi in molti casi i rapporti sono buoni, ma al momento il partito di Matteo Salvini preferisce fare campagna acquisti tra alcuni esponenti di destra. Un'alleanza che tuteli l'esistenza di CasaPound come partito non è mai stata in campo, almeno finora.

Il caso del quartiere di Torre Maura è significativo: il VI municipio è l’unica zona di Roma in cui la lista di Fratelli d’Italia e Lega è arrivata seconda e non terza (altrove la battaglia è stata tra Pd e Cinque stelle), con 20mila voti alla lista. Quanti ne ha presi invece CasaPound? 1.371, con coincidenza tra voti di lista e voti al candidato presidente. Certo, decisamente meglio del 2013 quando il candidato presidente ebbe 505 preferenze, ma non si può parlare di boom.

Ansa | Mauro Antonini, CasaPound Lazio



Alle Regionali del Lazio, nel 2018, il candidato Mauro Antonini - lo stesso che ha guidato la mobilitazione di questi giorni a Torre Maura - si è posizionato quinto, con 60.131 preferenze, 40mila circa alla lista CasaPound (per capirci, la sola Lega Nord che sosteneva Stefano Parisi ne ha presi 252.772). È andata meglio di cinque anni fa? Sì ma non troppo: Simone Di Stefano, leader nazionale del movimento, aveva avuto 26.026 preferenze (la Lega si presentò solo a Roma, con i nome Lega Centro e prese 32.979 preferenze).

L'exploit nazionale

Basta guardare i risultati nazionali, però, per capire la formula magica. Più del radicamento territoriale, quel che pesa è l’eco che ogni mobilitazione ha sui media e sui social. Dirette Facebook, cortei scenografici, inviti a giornalisti di primo piano per un confronto, tutto porta non tanto alla crescita nelle periferie in quanto tale, ma ad incassare risultati a livello nazionale.

Ansa | Simone Di Stefano, CasaPound

E qui, davvero, i risultati si vedono. Alle elezioni dello scorso anno, Casapound ha avuto 312.432 voti alla Camera, 259.718 al Senato. È così che si è posizionata come primo partito dell’estrema destra, doppiando Forza Nuova che ha preso 126.543 voti uninominali alla Camera.

Ben di più che nel 2013, quando il partito fondato da Gianluca Iannone e Di Stefano aveva avuto 47.911 voti alla Camera e 40.716 al Senato. E Forza Nuova guidava l’area di destra estrema con 81.578 voti al Senato e 90.047 alla Camera. Tutto fa pensare che lo stesso meccanismo possa ripetersi anche a maggio con le Europee. Insomma, cortei in periferia sì. Purché lo streaming funzioni bene.