Circumvesuviana, le motivazioni del riesame: «Presunta vittima inattendibile»

Le motivazioni del tribunale del riesame di Napoli alla scarcerazione di Raffaele Borrelli, il terzo giovane che era stato arrestato per il presunto stupro della stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, gettano forti dubbi sull'attendibilità della ragazza, che sarebbe affetta da problemi psichici, fino a escludere che la violenza ci sia effettivamente stata . Due sarebbero i principali argomenti a favore della tesi dei giudici: le immagini delle telecamere a circuito chiuso della stazione e i risultati delle visite anatomiche a cui la ragazza si è sottoposta.

Le immagini delle telecamere

Secondo i magistrati, nelle immagini in cui la giovane è inquadrata «non sembrano nemmeno cogliersi i sintomi tipici di uno stato dissociativo». Non si potrebbe neppure essere ravvisato il codiddetto freezing: «termine che in psicologia indica una modalità di reazione caratterizzata da immobilità e incapacità di resistenza di fronte a eventuali traumi».

Inoltre dalle immagini video risulterebbe che i tre indagati non si sarebbero allontanati dal luogo del presunto stupro dopo che la ragazza era già andata via, senza per nulla preoccuparsi che la giovane potesse recarsi a sporgere denuncia. «Atteggiamento - scrivono i giudici - spiegabile soltanto o con una totale incoscienza ed incomprensione della condotta criminosa o con l'assenza di ragioni che potessero cagionare conseguenze giudiziarie».

La documentazione medica

Nelle motivazioni, i magistrati, condividendo la posizione della difesa degli imputati, ritengono «la documentazione medica non confermativa di rapporti sessuali avvenuti contro la volontà della ragazza». Infatti i referti, secondo i giudici, «hanno escluso l'esistenza di segni ecchimotici ed escoriazioni nelle zone genitali, anali nonché di lezioni o alterazioni in orofaringe». La visita ginecologica a cui la giovane si è sottoposta presso il pronto soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo, il 6 marzo alle ore 21.59, confermerebbe «l'assenza di echimosi e/o escoriazioni genitali, riscontrando solo un arrossamento». Un problema dermatologico, secondo i giudici, non riconducibile a una violenza.

Lo stato d'ansia post-traumatico

Anche sullo condizioni psichiche della ragazza al momento dell'arrivo al pronto soccorso, i giudici dubitano che possano essere, in maniera giuridicamente solida, associabili a una violenza sessuale. «Non sembrano essere state considerate le peculiari condizioni psicologiche della dichiarante - proseguono le motivazioni - che per i suoi disturbi psichici soffriva di frequenti stati d'ansia e crisi di panico», tanto da aver riferito alla propria terapeuta di aver avuto un attacco d'ansia e di aver chiamato il pronto soccorso nel periodo immediatamente precedente al fatto denunciato.

I giudici specificano che «non esiste una sindrome da stress specificamente riferibile all'abuso sessuale» e che quindi utilizzare lo stato d'ansia per dimostrare l'avvenuta violenza è un «non corretto ragionamento probatorio di tipo circolare nel quale i sintomi sono la prova dell'abuso da dimostrare e l'abuso è la spiegazione dei disturbi».

Le conclusioni

In conclusione per i magistrati gli elementi analizzati che «inducono a dubitare sull'attendibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa sono lontani dall'essere superati». In particolare, per quanto riguarda le immagini video, «danno ulteriore consistenza ai dubbi, posto che l'atteggiamento della giovane, soprattutto nei momenti successivi a quella che è stata denunciata come una efferata violenza sessuale di gruppo - continuano i giudici - appare, a chiunque esamini il filmato, in totale contrasto con un'esperienza di traumaticità e drammaticità vissuta pochi attimi prima».

I magistrati escludono anche inoltre «la configurabilità di una violenza sessuale derivante dall'abuso di un'eventuale condizione di inferiorità psichica della persona offesa», poichè per giudizio unanime dei medici che hanno avuto in cura la presunta vittima, la ragazza, nonostante sia affetta da disturbi della personalità, ha «capacità di discernimento dei fatti e comprensione della realtà». Una giovane diplomata, che frequenta un laboratorio teatrale e «in possesso, lo si ricordi - scrivono i magistrati - addirittura di capacità intellettive superiori alla norma». Non c'è motivo quindi di sospettare, si legge nelle motivazione del Riesame, «che la sua disponibilità sessuale non sia frutto di una libera scelta».