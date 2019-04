La nave della Ong Sea Eye verso Lampedusa. Salvini: «Non in Italia»

La nave «Alan Kurdi», con a bordo 64 migranti, si sta dirigendo verso Lampedusa. Dopo fatto rotta verso nord, la nave ha puntato invece il timone verso ovest e si trova a circa 30 miglia da Lampedusa: questa mattina avrebbe chiesto al centro di coordinamento marittimo italiano l'indicazione del porto sicuro dopo averlo chiesto ieri sera alle autorità della Valletta.



Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che il 3 aprile aveva detto di non temere di essere nuovamente indagato (dopo il caso Diciotti) e aveva invitato la Germania a farsi carico dei migranti visto che «la nave batte bandiera tedesca», ha scritto al governo presieduto da Angela Merkel, «Altre vite messe a rischio da una Ong straniera, partita da acque libiche in direzione Italia: il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall'entrare nelle acque italiane» ha sottolineato Salvini.



La ong tedesca aveva comunicato (anche) attraverso Twitter il peggioramento della situazione metereologica: «La Alan Kurdi sta cercando un rifugio sicuro per 64 persone salvate. Sta piovendo. Il vento diventa più forte. Il capitano ha deciso di portare tutte le persone sottocoperta. Siamo in stretto contatto - spiega l'organizzazione - con il ministero degli Esteri tedesco e speriamo in una soluzione rapida».



