Ripulite le scritte contro la preside, post-it in mostra a scuola «per mantenere vivo lo spirito dell'iniziativa simbolo di civiltà»

La sera del primo aprile qualcuno aveva vandalizzato il muro della scuola media Cavalieri di Milano con due scritte contro la preside Rita Patrizia Bramante. Il 2 aprile i ragazzi della scuola avevano letteralmente coperto gli insulti con dei post-it con scritto «Cara Preside, ti vogliamo bene!» e molti altri messaggi, lanciando così un segnale forte ai balordi che l'avevano attaccata. Un'iniziativa spontanea che a distanza di giorni, e nonostante la pioggia caduta questa mattina a Milano, continua ad avere risonanza.

Siamo tornati di fronte all'istituto. I post-it sono stati rimossi così come le scritte ingiuriose nei confronti della preside. Al loro posto, dei fogli con il messaggio di uno degli studenti: «Alla miglior Preside di Milano - La Nostra preside - Sono uno studente della 3°A e scrivo questo manifesto di incoraggiamento alla preside della mia scuola per oppormi a questi individui ignoranti che insultano la gente onesta. Egregia Signora Preside, non si faccia scoraggiare da questi insulti e continui a essere La Preside della nostra scuola che è sempre stata. Grazie infinite ancora. M.P.».

I post-it non sono andati persi, al contrario. Per mantenere vivo lo spirito dell'iniziativa, e per proteggerli dalla pioggia o dal vento che poteva spazzarli via, sono stati portati all'interno ed esposti in bella mostra nella bacheca presente all'entrata dell'istituto.

Un segno di civiltà e di «cittadinanza attiva», come ha definito la stessa preside a Open, un'ondata positiva in contrasto con i messaggi di odio e disprezzo che dovrebbe essere presa da esempio da tutti, anche in Rete e nei social dove un giorno questi ragazzi dovranno fare la differenza con lo stesso spirito e senso civico.