PRIMO PIANO Di Maio contro Salvini: La Lega si allea in Europa con forze che negano la Shoah 17:29 Aggiornato 05/04/2019 17:58

Per il ministro del Lavoro: «Stiamo parlando di gruppi parlamentari che sono usciti dal Parlamento, quando si commemorava la strage dell'Olocausto e quello che hanno fatto nei campi di concentramento, quindi - aggiunge Di Maio - quando vedo queste cose mi preoccupo. È mio dovere come forza politica e come capo politico del M5S dire che quelle cose non mi appartengono»









