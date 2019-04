La nuova replica, con maschera, della Mussolini a Jim Carrey

Continua la querelle a distanza e a colpi di tweet e interviste tra Alessandra Mussolini e Jim Carrey. Da oltreoceano, nella notte tra il 4 e 5 aprile, è arrivata l'intervista dell'attore Jim Carrey a Variety, in risposta al «You're a bastard» rivoltogli dell'europarlamentare nipote del Duce. L'attore, dopo aver detto di non essere a conoscenza dell'esistenza della nipote le ha consigliato, con toni al vetriolo, che qualora volesse vederla in altro modo, «avrebbe potuto capovolgere la vignetta e vedere suo nonno che salta di gioia».

La risposta non è stata di certo gradita alla Mussolini, che ha pubblicato un cinguettio su Twitter: «La replica di Jim Carrey è peggiore del suo disegno», il tutto accompagnato alla strana foto di una maschera simile a quella di uno zombie (molto affine a dei modelli di maschere horror vendute per la festività di Halloween) con segni di tumefazione e sangue sul volto. Sarà un riferimento all'iconico film di The Mask, di cui Jim Carrey è protagonista?

