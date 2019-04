Siria: Conte, liberato l'imprenditore Zanotti

Il premier Giuseppe Conte comunica che l'imprenditore Sergio Zanotti, rapito in Siria nell'aprile del 2016, è stato liberato. «Sergio Zanotti appare in buone condizioni generali e tra qualche ora rientrerà in Italia, a Roma», rassicura afferma il presidente del Consiglio. Zanotti era apparso l'ultima volta in un video, in cui si trovava ginocchio in un campo di olivi sotto la minaccia di un uomo armato di fucile, L'imprenditore di Marone affermava di essere rapito «da sette mesi» e chiedeva l'intervento del governo italiano per evitare una sua «eventuale esecuzione».

In un secondo filmato, che era stato caricato su Youtube da un utente identificato come Abu Jihad, il 24 maggio del 2017 Zanotti appariva sempre in ginocchio, con indosso una t-shirt azzurra in una stanza spoglia con due miliziani vestiti di nero e armati di kalashnikov alle sue spalle: «Oggi è il primo maggio. Mi chiamo Zanotti Sergio. Questo è il secondo richiamo che mi lasciano fare», dichiarava.

