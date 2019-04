Il sit-in di Forza Nuova a Torre Maura: «Siamo fascisti e non ce ne vergogniamo»

«Adesso siamo pronti ad andare in ogni quartiere contro chi vuole distruggerlo». È quanto annunciano ai megafoni alcune decine di militanti di Forza Nuova in un sit-in nel quartiere periferico romano di Torre Maura, che in questi giorni è stato teatro di proteste per il trasferimento di alcune decine di nomadi in un centro di accoglienza. Dietro lo striscione «Roma est all'attacco», i manifestanti hanno sventolato tricolori e bandiere con croci celtiche oltre ad intonare l'inno. Diversi gli slogan contro la sindaca Raggi.

«Siamo fascisti e non ci vergogniamo affatto di questo», hanno anche urlato. «Siamo venuti qui a protestare in questi giorni - hanno aggiunto - perché i residenti ci hanno chiamato». La stessa sindaca Virginia Raggi aveva scritto in un post su Facebook: «Completato il trasferimento delle persone presenti nella struttura di via dei Codirossoni a Torre Maura. Abbiamo garantito l'incolumità dei 33 bambini inizialmente accolti. In questi giorni Casapound e Forza Nuova - ha aggiunto la sindaca - hanno tentato di mettere a ferro e fuoco Torre Maura, con slogan e atteggiamenti fascisti e razzisti. Atteggiamenti che nulla hanno a che fare con i cittadini del posto».

