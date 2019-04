La Lega accusa i 5 Stelle di immobilismo: «Hanno bisogno di tempo per imparare»

Mancano pochi giorni alla presentazione del Def, il documento di economia e finanza che anticipa i contenuti della manovra economica 2020. «La richiesta della Lega è di inserire la flat tax» dice il leader leghista Salvini entrando al Vinitaly. Ma gli alleati di governo sembrano non pensarla così e al posto della tassa unica al 15% proposta dalla Lega in campagna elettorale (che piace a molti imprenditori), vorrebbero più aliquote.

Matteo Salvini ricorda ai 5 Stelle che «la Lega ha rispettato molti punti del contratto di governo» e ora - lascia intendere - si aspetta lealtà dal M5S. Più diretto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga: «Io capisco che chi non ha mai avuto esperienze di governo nazionali abbia bisogno di più tempo per imparare. Ma bisogna fare in fretta».

La corsa per le elezioni Europee ha acuito lo scontro verbale tra i due partiti di governo e le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale delle linee politiche prevarrà sui rimborsi per i risparmiatori truffati e sull'autonomia regionale, che sembra scomparsa dall'agenda di governo, E poi le misure economiche contenute nel Def (da Quota 100 alla flat tax), dove sarà protagonista il ministro dell'Economia Tria bersagliato dalle critiche interne al governo nelle ultime settimane.