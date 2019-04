Processo Cucchi, in aula il carabiniere che ha visto il pestaggio - In aggiornamento

Francesco Tedesco, il carabiniere che era presente al pestaggio di Stefano Cucchi, ha cominciato la sua testimonianza in aula al processo per la morte del geometra.

Prima di iniziare la testimonianza, il carabiniere ha detto brevemente: «Voglio scusarmi per il mio silenzio, con la famiglia e la penitenziaria, ero davanti ad un muro».

Il carabiniere, coetaneo di Stefano Cucchi, con le sue dichiarazioni ha dato una svolta indubitable al processo, puntando l’indice sugli altri due colleghi accusati come lui di omicidio preterintenzionale, Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro.

Il passaggio centrale del suo verbale è molto duro: «Fu un’azione combinata. Cucchi prima iniziò a perdere l’equilibrio per il calcio di D’Alessandro poi ci fu la violenta spinta di Di Bernardo che gli fece perdere l’equilibrio provocandone una violenta caduta sul bacino. Anche la successiva botta alla testa fu violenta, ricordo di avere sentito il rumore. Spinsi Di Bernardo ma D’Alessandro colpì con un calcio in faccia Cucchi mentre questi era sdraiato a terra. Gli dissi “basta, che cazzo fate, non vi permettete”. (…)».

Il racconto di Tedesco

Nel corso della testimonianza, Tedesco ha raccontato che uno degli indagati, Mandolini, accusato di falso, che era reggente della stazione dei carabinieri Appia, aveva messo sotto pressione lui e i suoi colleghi perché facessero più arresti anche fuori turno.

Molto secco il racconto del pestaggio:

“Tutto comincia quando Cucchi dice che non vuole lasciare le impronte. Mentre cominciano a discutere, Stefano Cucchi cerca di dare uno schiaffo a Di Bernardo, lo mima, devo dire che non mi sono impressionato tanto che sono rimasto seduto dov’ero”

Il pestaggio avviene qualche minuto dopo:

“Avevamo chiamato Mandolini perché Cucchi non si voleva far fotosegnalare. Lui ci aveva detto di rientrare in caserma. Di Bernardo era avanti, Stefano Cucchi accanto. I due continuano a battibeccarsi, Di Bernardo ha una reazione si gira, e gli dà uno schiaffo, abbastanza violento. Mentre mi alzo, Di Bernardo spinge Cucchi e gli dà un calcio sul gluteo all’altezza dell’ano. Ho sentito il rumore della testa quando è caduto”.

Poi l’ulteriore colpo:

“Poi l’ha colpito sulla parte alta, in faccia, non so se sulla testa. Gliene stava per dare un altro e io l’ho spinto, gli ho detto di fermarsi, di non avvicinarsi, a quel punto ho fatto alzare Stefano”.

A quel punto, Tedesco chiama anche il superiore Mandolini:

“Lo chiamai, avevo ancora Cucchi sotto braccio. Lui mi disse di rientrare. I colleghi erano tranquilli, dissero che ci avrebbero parlato loro”.

Proprio oggi, il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri ha reso nota una lettera inviata alla famiglia in cui dichiara di volersi costituire parte civile al processo.