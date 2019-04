Trieste, vigili contrari alla dotazione della pistola: «Se avessi voluto una pistola sarei andato a fare il poliziotto»

Dopo l’approvazione, nel novembre 2018, della delibera comunale per armare la polizia municipale triestina, diversi agenti della polizia locale del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia hanno comunicato di essere contrari alle dotazioni delle armi. Su 220 agenti in servizio sarebbero già in 15 ad aver fatto richiesta di trasferimento, mentre in 4 avrebbero fatto obiezione di coscienza all’uso delle armi durante il servizio militare, riferisce Il Piccolo.

La posizione dei sindacati dei vigili urbani

I sindacati (tra cui Cgil, Cisl e Uil) già nei mesi scorsi avevano espresso perplessità in merito all’attuazione della delibera, oltre ad aver denunciato di non esser stati consultati: «Ce ne siamo accorti quando abbiamo visto un collega mandato a trovare possibili locazioni per i depositi delle armi nelle sedi», sostengono alcuni esponenti delle tre sigle sindacali. Serena Miniussi della Cgil denuncia: «Siamo sotto organico rispetto alle funzioni in essere. Essendoci molta incertezza sul futuro, sarebbe opportuno anche indire al più presto un concorso visto che il personale è già sottodimensionato e c’è il rischio che in molti scelgano di non fare il servizio armato, riducendo ulteriormente l’organico in servizio».

Col sopraggiungere della data di scadenza per la domanda di trasferimento, i sindacati ribadiscono che «la maggioranza dei vigili è stata assunta mediante un concorso, e non era previsto dovessero usare le armi», dice Walter Giani della Cisl funzione pubblica. E poi aggiunge: «Sappiamo che arriveranno 100 armi, ma non sappiamo che fine faranno i vigili che decideranno di non accettare di usare le armi, e ciò condiziona profondamente chi dovrà decidere se chiedere il trasferimento entro il 24 maggio».

La posizione del vicesindaco Paolo Polidori

La delibera era stata portata in aula dal vicesindaco con delega alla Sicurezza di Trieste Paolo Polidori (Lega), salito alle cronache per aver gettato la coperta di un clochard nel gennaio 2019. Polidori, al fine di «dare atto alle linee programmatiche di chi ha vinto le elezioni. L’armamento alla Polizia Locale è un punto cardine di questo programma», ha difeso la misura adottata dal Comune. In risposta alle obiezioni dei sindacati, invece, rassicura: «Chi sceglierà di non avere l’arma non avrà ripercussioni dal punto di vista economico e potrebbe essere assegnato a altri uffici amministrativi, senza ripercussioni economiche. Tutti gli agenti dovranno comunque fare il corso per l’uso delle armi, ma non tutti saranno dotati di pistola».

