Gli scienziati catturano per la prima volta l'immagine di un buco nero

Gli astronomi impegnati nel progetto Event Horizon Telescope hanno realizzato una rielaborazione di ciò che avviene in prossimità dell'orizzonte degli eventi di un buco nero per la prima volta nella storia.

L'immagine mostra un alone di polvere e gas che traccia il contorno di un colossale black hole che si è aperto nel cuore della galassia di Messier 87, a 55 milioni di anni luce dalla Terra. In realtà, il buco nero in sé non è osservabile, perché si tratta di una deformazione spazio-temporale così intensa che non permette alla luce di mostrarsi.

«Questo straordinario risultato non solo ci regala la prima immagine di un buco nero, ma ci fornisce anche una prova diretta della presenza di buchi neri supermassicci al centro delle galassie e del motore centrale dei nuclei galattici attivi», ha detto Mariafelicia De Laurentis, ricercatrice dell'INFN e professore di astrofisica all'Università Federico II di Napoli, che come membro della collaborazione EHT ha coordinato il gruppo di analisi teorica dell'esperimento.

Leggi anche