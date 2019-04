Bambini, donne e uomini: sarebbero una ventina le persone in difficoltà a bordo di una imbarcazione priva di motore al largo della Libia. Otto di loro sarebbero cadute in mare e risultano al momento disperse. È quanto segnala su Twitter Alarm Phone, progetto che offre aiuto e un numero di telefono per le emergenze e le segnalazioni di chi prova ad attraversare il Mediterraneo centrale per raggiungere l'Europa.

Intorno alle 7.50 Moonbird, aereo da ricognizione della ong SeaWatch, ha avvistato quello che sembrerebbe un barchino di legno blu e inviato un Sos a tutti i dispositivi - aerei e marini - presenti nell'area, fino a che un aereo militare non identificato (probabilmente europeo) ha risposto, lanciato una zattera gonfiabile di salvataggio e chiesto a SeaWatch di contattare la Guardia Costiera tunisina. «Al momento ancora nessuna risposta utile dalle autorità di Ricerca e Soccorso (SAR) dell'area», scrive SeaWatch.

«Non riportateci in Libia: alcuni di noi verrebbero uccisi», hanno detto le persone ad Alarm Phone.

Alarm Phone racconta - twittando in inglese, italiano e arabo - di aver ricevuto una chiamata di emergenza questa mattina, 10 aprile, all'alba, intorno alle 6.00 da parte di una ventina di persone su un'imbarcazione in difficoltà a largo delle coste della Libia.

Durante la chiamata è stato segnalato anche che otto persone sarebbero cadute in mare e sono disperse. L'imbarcazione ha, secondo quanto raccontato da chi è a bordo ad Alarm Phone, un motore non funzionante. Alarm Phone spiega che l'imbarcazione sta imbarcando acqua e comunica di avere informato le autorità di Tunisi, La Valletta e Roma.

Il barchino sarebbe infatti alla deriva all'altezza del confine libico-tunisino. Per quanto riguarda il centro di coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso dell'area libica, nessuna risposta: «Tripoli non è raggiungibile: nessuna sorpresa a causa della guerra in corso lì», scrive su Twitter Alarm Phone.

La medesima denuncia arriva dal Parlamento italiano. All'apertura dei lavori in aula alla Camera, il deputato Erasmo Palazzotto (in passato a bordo dell'imbarcazione umanitaria della ong Mediterranea) denuncia: «L'imbarcazione alla deriva ha chiesto soccorso a tutti gli Mrcc interessati, non arrivano risposte né dalla Libia, né da nessun altro Stato, Italia compresa».

Leggi anche: