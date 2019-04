Gestione migranti, il sindaco di Riace Mimmo Lucano rinviato a giudizio

Il sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, è stato rinviato a giudizio insieme ad altri 30 indagati nell'ambito dell'inchiesta "Xenia" sulla gestione dei migranti nel Comune. La decisione è stata letta dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Locri Amelia Monteleone dopo sette ore di camera di consiglio. Nella lista dei nomi iscritti nel registro degli indagati, compare anche quello della sua compagna Tesfahun Lemlem.

Lunga la lista dei reati contestati ai 31 imputati. A vario titolo: associazione per delinquere, truffa con danno patrimoniale per lo Stato per oltre 350.000 euro, abuso d’ufficio con ingiusto vantaggio patrimoniale per oltre 2 milioni di euro, peculato con fondi pubblici per oltre 2 milioni 400mila euro e, ancora, concussione, frode in pubbliche forniture, falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Tutti gli imputati saranno sottoposti a processo con rito ordinario. La prima udienza sarà celebrata l'11 giugno, davanti al tribunale collegiale di Locri.

