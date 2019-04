«Quando cammino per le strade di Roma mi dicono "daje Mattè, vieni a fà er sindaco". Per ora faccio il ministro, ma se ci chiamano noi ci siamo». Matteo Salvini ai microfoni Rtl 102.5 non ha escluso dunque la possibilità di avere un giorno nella Capitale un primo cittadino della Lega. Ironica la risposta dell'attuale sindaco di Roma. «Magna tranquillo», ha detto Virginia Raggi a margine della presentazione degli Internazionali di tennis a Palazzo Chigi.

Sui social gli utenti e politici del M5S si sono subito scatenati con l'hashtag #MatteMagnaSereno, condividendo foto e meme di Salvini intento a mangiare a bere vino. «Mattè ma che ce sei cascato? Se vede che nun conosci i romani. Te stavamo a cojonà. Nun t'ha chiamato nessuno», ha scritto il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti e ha postato una foto del vicepremier intento a mordere un panino.

Dello stesso tenore il commento del portavoce del Movimento 5 Stelle Roma Capitale Fabio Tranchina: «A Matte', ma davvero ci hai creduto? Vedi che semo romani, stavamo a scherza'. Bello »

Mentre il presidente della Commissione IV ambiente Daniele Diaco ha scritto: «Tojeteje er vino! A Mattè, bere romanella e magnà cacio e pepe non significano sapè fa' er sindaco de Roma. Statte bono e pensa agli Interni».

Il presidente dell'Associazione Capitolina Enrico Stefàno: «A Matte' non sei riuscito manco a fa er sindaco a Milano. Figurati a Roma»

«#MatteMagnaSereno 65 anni dopo: Hamburghè! M'hai provocato...Ma apri l'occhi, fate du spaghi!», ha scritto un utente postando una foto di Salvini contrapposta alla storica immagine di Totò che mangia gli spaghetti.

Un altro invece pur rilanciando l'hashtag ironico accoglie in modo positivo l'eventualità. «Caro #MatteMagnaSereno come avrai visto l'impresa di governare Roma è più che "sfidante", ma se riesci veramente a gestire la chiusura dei campi e la ricollocazione dei rom (stile Svizzera non sarebbe male), non solo ti voto, ma divento pure del Milan»

