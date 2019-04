Dal medico dei migranti al magistrato antimafia, chi sono i candidati di Pd e Forza Italia alle Europee

C'è il procuratore antimafia, lo scienziato e la collaboratrice di Macron in En Marche. Ma anche la politologa e il medico dei migranti a Lampedusa. Nella lista dei candidati Pd alle Elezioni europee, presentata ufficialmente dal neo segretario Nicola Zingaretti, i contesti di provenienza sono diversi e un terzo dei 76 nomi presentati non è iscritto al Partito Democratico. Anzitutto, a un primo sguardo, si nota come sia stato osservato un sostanziale equilibrio tra quote rosa e quote blu: 39 le candidate e 37 i candidati per il test elettorale più atteso dell'anno. Ma andiamo con ordine.

I candidati del Pd

Pietro Bartolo

Pietro Bartolo è noto come il medico dei migranti di Lampedusa. Dal 1992 si dedica alla prima accoglienza sanitaria di coloro che sbarcano sull'isola e di chi poi soggiorna nel centro di accoglienza. Medico chirurgo siciliano, è stato vice sindaco e assessore alla Sanità del comune di Lampedusa e Linosa dal 1988 al 1993. Compare in una parte del film documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi, che nel 2016 ha vinto l'Orso d'oro al festival di Berlino. È candidato nella circoscrizione V per l'Italia insulare.

Caterina Avanza

Caterina Avanza, 38 anni, è stata coordinatrice per le europee di En Marche e stretta collaboratrice di Emmanuel Macron. È originaria di Brescia ma vive a Parigi da 15 anni. Ha una laurea in Scienze Politiche conseguita in Italia e un master alla Sorbona. È candidata nella circoscrizione I Nord occidentale.

Roberto Battiston

Roberto Battiston è uno scienziato specializzato nel campo della fisica fondamentale e delle particelle elementari. Nel maggio del 2014, dopo una selezione competitiva e la valutazione da parte di un comitato internazionale, viene nominato presidente dell'Agenzia spaziale italiana ma, con l'entrata in carica del nuovo esecutivo, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha revocato la sua nomina. È candidato nella circoscrizione Nord orientale.

Elisabetta Gualmini

Elisabetta Gualmini è una politologa e professoressa ordinaria di Scienze politiche all'università di Bologna. Ha scritto diversi saggi sulla politica italiana ed è vicepresidente e assessore alle politiche di welfare e abitative della Regione Emilia Romagna. È candidata nella circoscrizione Nord orientale.

Franco Roberti

Franco Roberti è un ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ha fatto il suo ingresso in magistratura nel 1975. Si è sempre battuto contro la criminalità organizzata nel Mezzogiorno. È candidato nella circoscrizione meridionale.

Bianca Verrillo

Bianca Verrillo è un'avvocata di 46 anni impegnata nella lotta alla violenza contro le donne. Coordina il centro antiviolenza di Macerata. Per gli esponenti del Pd delle Marche rappresenta anche l'opportunità di tenere viva l'attenzione sui terremoti degli anni scorsi e sulle problematiche legate alla ricostruzione. È candidata nella circoscrizione III Italia centrale.

Silvio Calò

Silvio Calò è un professore di storia e filosofia di Treviso. Da tempo è preso di mira da Forza nuova perché offre ospitalità ad alcuni richiedenti asilo. E proprio il suo impegno nell'accoglienza dei migranti lo ha portato, lo scorso ottobre, a ricevere il premio di Cittadino europeo dell'anno a Bruxelles. È candidato nella circoscrizione II Italia orientale.

Gli altri candidati del Pd

E poi ci sono anche - naturalmente - i soliti noti. Tra questi: Carlo Calenda, ministro per lo Sviluppo economico sotto il governo Renzi (candidato nella circoscrizione Italia Nord orientale), Giuliano Pisapia, l'avvocato sindaco di Milano dal 2011 al 2016, (candidato nella circoscrizione I Italia Nord occidentale), Pierfrancesco Majorino, assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, candidato sempre nella circoscrizione Nord occidentale.

E i candidati di Forza Italia?

Le liste sono ancora aperte, Forza Italia è in attesa delle ultime decisioni del suo leader Silvio Berlusconi che, proprio per le europee el 26 maggio, è tornato in campo e sarà capolista di quattro circoscrizioni su cinque. L’ultima – quella del Centro – sarà invece capeggiata dall’attuale presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani.

Tra gli altri nomi, viene dato per certo quello di Irene Pivetti nella circoscrizione Italia Nord orientale e - novità - quello di Olimpia Tarzia nella circoscrizione Centro Italia. Dovrebbero poi essere confermati gli europarlamentari uscenti Salvatore Cicu, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Aldo Patriciello e Massimiliano Salini.

Manca comunque una manciata di giorni all'ufficializzazione da parte dell'ex presidente del Consiglio perché il prossimo giovedì (17 aprile) alle 16, nella sede nazionale di piazza San Lorenzo in Lucina, Berlusconi presenterà i nomi dei candidati e il programma di Forza Italia per le europee.

