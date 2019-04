Quei sei istruttori francesi sul volo dei soldati di Haftar per l'assalto a Tripoli

Libya observer, un sito di informazione vicino al governo di Tripoli, ha dato poco fa la notizia della cattura di un mercenario egiziano che combatteva per l'esercito di Khalifa Haftar, a Ein Zara, alle porte della capitale, il punto più vicino raggiunto dalle forze che assediano Tripoli. L'uomo ha confessato di essere stato portato a bordo di un aereo militare da Bengasi fino alla base di Jufra, 600 kilometri a sud est di Tripoli, per poi raggiungere la prima linea degli scontri. A bordo con lui c'erano 14 libici, 30 egiziani e anche 6 istruttori francesi: questa circostanza evidentemente è destinata a far discutere, e confermerebbe il supporto francese all'esercito di Haftar.