Grillo-show al Parlamento giapponese: «Col M5S al governo risultati straordinari»

«Siamo passati dall'essere un partito di opposizione, di grido contro la politica, a trovarci a farla la politica, una politica nuova. E adesso, in sette-otto mesi, stiamo portando a casa dei risultati straordinari». Sono queste le parole pronunciate da Beppe Grillo nel suo discorso al Parlamento giapponese.

Nella Camera alta del Parlamento nipponico, Grillo ha raccontato dell'esperienza del Movimento Cinque Stelle, delle prove di democrazia diretta degli esordi, delle proteste di piazza, fino alla «rivoluzione antropologica» indotta dal M5s nel sistema dei partiti politici e del «modo nuovo di fare politica».

Il comico genovese e cofondatore del M5s ha parlato di «rivoluzione» e del prezioso ruolo di Internet nel processo di ascesa all'esecutivo: «La rete ha portato un Movimento, nato spontaneamente e senza grandi velleità, a governare ora il Paese con un'altra forza politica. La grande efficacia del M5s è stata la rivoluzione antropologica che ha portato: abbiamo cambiato le persone».

Secondo Grillo, per «fare una rivoluzione» in campo politico occorre prima cambiare le persone che vi fanno parte: «Noi abbiamo messo delle persone che non avessero conti in sospeso con la legge, etiche, oneste e che non avevano fatto politica prima».

