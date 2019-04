Di Maio sfida (ancora) Salvini: «I porti chiusi? Una misura occasionale. Sulla Libia serve responsabilità»

La decisione di trattenere i migranti a bordo della nave Diciotti, disse Di Maio prima del voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini, è stata presa dal Governo, non solo dal ministro dell'Interno. Ora, con l'intensificarsi del conflitto in Libia e la prospettiva di una nuova grande crisi umanitaria e migratoria, il ministro del Lavoro cambia strategia e lancia un avvertimento all'alleato, attaccando la sua misura simbolo: la politica dei porti chiusi.

«Chiudere i porti è una misura occasionale», dice il capo politico del Movimento 5 Stelle al Corriere della Sera. «È risultata efficace in alcuni casi, quando abbiamo dovuto scuotere l'Ue, ma è pur sempre occasionale. Funziona ora, ma di fronte a un'intensificarsi della crisi non basterebbe». Le parole di Di Maio non sono un fulmine a ciel sereno. Pochi giorni fa, Matteo Salvini aveva detto che l'emergenza umanitaria non avrebbe influito sull'orientamento dell'italia: «Emergenza umanitaria? Non cambia nulla per le politiche migratori per l'Italia».

Nei giorni scorsi, il premier Giuseppe Conte ha invitato i due alleati alla prudenza sul dossier libico: servono «unità e compattezza - aveva detto - evitare slabbrature e voci dissonanti». Se da Paese di transito dei migranti dell'area subsahariana, la Libia si trasformasse in un Paese di partenza delle migrazioni, «questo metterebbe a dura prova un sistema di accoglienza che ancora non funziona a livello europeo» aveva detto Conte.

Di Maio è sulla stessa linea del premier: «Bisogna preparasi in modo più strutturato, a livello europeo, nel rispetto del diritto internazionale. Occorre pianificare e prevenire». A poco più di un mese dalle elezioni europee Di Maio rincara la dose e punzecchia Salvini sui suoi alleati sovranisti, sfavorevoli alla redistribuzione dei migranti: «Sarebbe utile se convincesse Viktor Orban e i suoi alleati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia - dice Di Maio - Sento troppo parlare di sovranisti, ma è troppo facile fare i sovranisti con le frontiere italiane».

