Salvini replica a Di Maio: «Porti chiusi finché il ministro sono io». Ma è di nuovo indagato

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è indagato dalla procura di Catania con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della seconda iscrizione nel registro degli indagati da quando è al Governo, dopo l'ormai famoso caso Diciotti. L'indagine è nata dopo il salvataggio di 47 migranti da parte della nave ong Sea Watch il 19 gennaio scorso. Il ministro vietò lo sbarco: i naufraghi furono trattenuti a bordo per una settimana al largo di Siracusa, prima ottenere l'ok arrivato il 31 gennaio, ma nel porto di Catania.

La notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati l'ha data direttamente Matteo Salvini: a differenza del caso Diciotti, però, la vicenda dovrebbe risolversi nel giro di poche settimane. Il titolare del fascicolo Carmelo Zuccaro, noto tra l'altro per le inchieste sui presunti legami tra ong e trafficanti, ha già chiesto l'archiviazione, che dovrà essere convalidata dal giudice per le indagini preliminari.

L'indagine per sequestro di persona è arrivata nel mezzo di uno scontro fra Salvini e i Cinque stelle proprio sul tema dell'immigrazione: in un'intervista al Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Di Maio ha detto che l'intensificarsi della crisi libica potrebbe generare un flusso migratorio al quale il Governo non dovrà rispondere come ha fatto finora.

«La chiusura dei porti è una misura occasionale» - ha detto. «È risultata efficace in alcuni casi. Funziona ora, ma di fronte a un'intensificarsi della crisi non basterebbe». Al capo politico dei Cinque Stelle ha fatto eco il ministro della Difesa Trenta, intervistata da Radio Capital: «In caso di una nuova guerra (in Libia, ndr) - ha detto - non avremmo migranti, ma rifugiati. E i migranti si accolgono». Interpellata sul caso del Carabiniere ucciso a Foggia, la ministra ha lanciato un'altra frecciatina a Salvini: «C'è bisogno che qualcuno si concentri più sulla sicurezza del Paese».