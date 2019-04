Macron: «La cattedrale di Notre Dame verrà ricostruita entro 5 anni»

«Tutti hanno dato quello che potevano secondo le proprie possibilità e secondo il proprio ruolo. Ve lo dico questa sera, con forza: noi siamo questo popolo, un popolo di costruttori. Abbiamo molto da ricostruire, ricostruiremo la cattedrale di Notre Dame ancora più bella. Voglio che questo obiettivo sia raggiunto entro 5 anni. Non possiamo fermarci. Noi ci mobiliteremo». Queste le parole del presidente Emmanuel Macron nel suo discorso alla nazione dopo l'incendio nella cattedrale di Notre Dame di Parigi.

«Dopo il tempo del test, arriverà il momento della riflessione e poi quello dell’azione. Non mescoliamo queste fasi, non lasciamoci prendere dalla fretta. Anche io sento la pressione, anche io sono impaziente, anche io vorrei reagire da subito e darvi delle date certe come se tenere le redini del Paese fosse sinonimo di amministrazione. E invece no: c’è una storia, c’è il tempo che preme su di noi. Io credo nella nostra nazione: noi dobbiamo invertire questa catastrofe», ha aggiunto il presidente.

«Deve essere un’occasione di unione e di riflessione sul nostro passato e un’occasione di riflessione sulla nostra identità e di occasione per migliorarci. Spetta a noi ritrovare il filo del nostro progetto nazionale, quella trama che ci unisce: è un progetto umano, appassionatamente francese. Cari cittadini, mi rivolgo a tutti, anche ai cittadini esteri che amano la Francia e Parigi. Questa sera voglio dirvi che io condivido il vostro dolore, condivido altresì la vostra speranza. Ora resta tanto lavoro da fare, agiremo, e raggiungeremo i nostri obiettivi. Viva la Francia!», ha detto Macron.

Il presidente francese aveva annullato il discorso che doveva tenere ieri sera, 15 aprile, per andare a Notre Dame, dopo l'incendio. Da lì aveva lanciato una raccolta fondi per ricostruire la cattedrale. In queste ore in tanti hanno voluto fare una donazione, dai miliardari alle persone comuni. Più di 600 milioni sono stati già raccolti per la ricostruzione che ora ha un tempo: 5 anni.

