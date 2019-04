Reddito di cittadinanza, al via il bando per diventare navigator: in 6 ore quasi 3.500 domande

3.415 domande in sei ore, dalle 10.00 alle 16.00, per accedere alla selezione per il ruolo di navigator, la figura professionale che avrà il compito di guidare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. Le domande sono arrivate sul sito dell'Anpal servizi che detto che non ci sono stati intoppi ed è «andato tutto a buon fine». I candidati hanno dovuto indicare, tra le altre cose, anche la provincia per cui sono intenzionati a candidarsi.

I posti a disposizione sono 3.000. La stessa Anpal servizi aveva pubblicato il bando con i requisiti necessari per coloro che dovranno fare assistenza tecnica ai centri per l'impiego nel sondare le possibilità del mercato del lavoro parallelamente all'analisi dei curriculum dei percettori del reddito di cittadinanza. Le candidature dovranno essere presentate entro le 12.00 del prossimo 8 maggio. L'incarico di collaborazione durerà fino al 30 aprile 2021 ed è previsto un compenso di 30.938 euro lordi l'anno (compresi 300 euro al mese di rimborso spese).

Verranno ammessi alla selezione per il ruolo di navigator al massimo 20 candidati su base provinciale «in ragione del miglior voto di laurea». In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. Le lauree che danno accesso alla selezione sono quelle magistrali o specialistiche (o del vecchio ordinamento). Bisogna essere laureati in Economia, Scienze politiche, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Sociologia, Scienze dell'educazione, Servizio sociale e politiche sociali, Psicologia, Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica o Scienze pedagogiche.

Il test

La prova di selezione che dovranno affrontare gli aspiranti navigator consiste in un test con domanda a risposta multipla costituito da 100 quesiti ai quali rispondere in 100 minuti. Le domande saranno di cultura generale, logica, informatica, politiche del lavoro, reddito di cittadinanza, contratti, istruzione e formazione, regolamento del mercato del lavoro, economia aziendale e test psicoattitudinali.

Al termine di ciascuna sessione d'esame Anpal procederà in forma anonima e automatica alla correzione delle prove dei candidati e al calcolo dei relativi punteggi. Il punteggio totale di ciascun candidato viene ottenuto valutando le risposte fornite con un punto per ogni risposta esatta, zero punti per la mancata risposta e una penalizzazione di 0,4 punti in caso di risposta sbagliata.

Il punteggio minimo per superare la prova è 60/100. I candidati idonei, ovvero coloro che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100 ma non sono risultati vincitori, potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni anche per la copertura di posizioni non coperte all'interno di province limitrofe a quella per la quale hanno presentato la candidatura.

